TEM'deki kazada yanan araçtan son anda kurtuldular

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda kaza yapan otomobillerden biri motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda kaza yapan otomobillerden biri motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi ise tutuşan araçtan son anda inerek canlarını kurtardı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe tünel içi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan bir aracın aniden yavaşladığını gören O esnada 06 BHP 770 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşegül Ç.'de, önündeki araca çarpmamak için frene bastı. Bu sırada seyir halinde olan Nermin K. idaresindeki 34 CJS 42 plakalı otomobili ise yavaşlamasına rağmen duramayarak önünde aniden yavaşlayan 06 BHP 770 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Nermin K. idaresindeki otomobilin motor kısmı aniden alev aldı.

Kaza sonrasında yaralanan Nermin K. ve aracında yolcu olarak bulunan 2 kişi, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahaleleriyle söndürülürken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı