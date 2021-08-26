Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular -Dumanı fark ederek can havliyle kendilerini dışarı atıp canlarını kurtardılar Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobillerden biri motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular

-Dumanı fark ederek can havliyle kendilerini dışarı atıp canlarını kurtardılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobillerden biri motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi ise tutuşan araçtan son anda inerek canlarını kurtardı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe tünel içi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan bir aracın aniden yavaşladığını gören O esnada 06 BHP 770 plakalı otomobilin sürücüsü Ayşegül Ç.'de, önündeki araca çarpmamak için frene bastı. Bu sırada seyir halinde olan Nermin K. idaresindeki 34 CJS 42 plakalı otomobili ise yavaşlamasına rağmen duramayarak önünde aniden yavaşlayan 06 BHP 770 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Nermin K. idaresindeki otomobilin motor kısmı aniden alev aldı.

Kaza sonrasında yaralanan Nermin K. ve aracında yolcu olarak bulunan 2 kişi, motor kısmından çıkan dumanları fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahaleleriyle söndürülürken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
'Gaziosmanpaşa'ya gidin' diyerek dövülen akademisyen o anları anlattı: Termosla defalarca yüzüme vurdu
"Gaziosmanpaşa'ya gidin" diyerek dövülen akademisyen o anları anlattı: Termosla defalarca yüzüme vurdu
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
22 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Muslera Gervinho Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! TEM'deki kazada can pazarı: Yanan araçtan son anda kurtuldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:16:49. #1.14#

title