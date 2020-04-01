TEM'deki kazada sürücü bariyerler kesilerek kurtarıldı TEM'deki kazada sürücü bariyerler kesilerek kurtarıldı TEM'de iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı Düzce TEM Otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sürücü bariyerlerin kesilmesi sonucu kurtarıldı.

TEM'deki kazada sürücü bariyerler kesilerek kurtarıldı

TEM'de iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce TEM Otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin bariyere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sürücü bariyerlerin kesilmesi sonucu kurtarıldı. Kazayı izlemek isteyen bir başka aracın sürücüsü ise bariyerlere çarpan otomobili içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Düzce kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk D. idaresindeki 16 KRG 50 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere saplandı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan otomobilin içinde bulunan Esma D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bariyerleri demir kesme makinesi ile keserek yaralıyı araç içinden kurtardı.

Kazaya bakarken kaza yaptı

Yaralının kurtarılması sırasında kazanın nasıl olduğuna bakan İsmet Y. idaresindeki 34 VAU 30 plakalı bir başka otomobil de yola sarkan bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası sürücü İsmet Y., otomobil içinde sıkışarak yaralandı. Sürücünün acı çektiğini gören polis ekipleri, otomobilin kapısını çekerek sıkışan sürücünün acısını azaltmak için çaba harcadılar. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA