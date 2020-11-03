TEM'deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
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TEM'deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

03.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:52

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda freni patlayan kamyonun sebep olduğu 7 araçlı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda freni patlayan kamyonun sebep olduğu 7 araçlı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kazada, bariyerlere saplanarak hurdaya dönen otomobildeki 4 kişilik ailenin sağ kurtulması vatandaşları hayretler içinde bıraktı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yalçın Koçak idaresindeki 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 5 otomobil ve 1 tıra çarptı. Kazaya karışan araçlarda bulunan vatandaşlardan 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu ve Düzce'den çok sayıda 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Düzce ve Bolu'daki hastanelere götürüldü.

Kazada, freni patlayarak zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü Yalçın Koçak ise, "Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. Ben yaralanmadım da arabalar kötü oldu" ifadelerini kullandı.

BARİYERLERE SAPLANAN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTILAR

Kazada, diğer araçların çarpması sonucu bariyerlere saplanarak hurdaya dönen Sezai Okumuş idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi sağ kurtuldu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Okumuş ailesini gördüklerinde gözlerine inanamadı.

Kazadan sağ kurtulan sürücü Sezai Okumuş, "Seyir halindeydik. Arkamızda 3-4 tane aracın birbirine çarpma sesini duyduk. Sonrasını hatırlamıyorum zaten. Bariyerlere doğru gitti araba. 4 kişiydik. Hepimiz iyiyiz. Ağabeyimin kafasında hafif bir yara var" dedi.

TEM 2 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli üzerinde bulunan viyadüklerde çalışma olması nedeniyle İstanbul istikametinden çift yönlü verilen trafik, zincirleme kaza nedeniyle 2 saat boyunca kapatıldı. İstanbul yönüne giden araçlar Abant Gişeleri'nden, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Kilometrelerde araç kuyruğunun meydana geldiği otoyolda, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

(İHA)

TEM'deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
TEM'deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
TEM'deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
TEM'deki feci kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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