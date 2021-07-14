TEM'deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
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TEM'deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

TEM'deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda başka bir araçla çarpışan otomobil, tünel içinde bulunan telefon kulübesine girdi. Feci kazada yaralanan 3 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 06 BUJ 918 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 34 CHD 495 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 34 CHD 495 plakalı otomobil, tünel içindeki 'acil durum telefonu'nun bulunduğu kulübeye girerek durabildi. Kazada telefon kulübesine giren otomobilde bulunan M.B. araç içerisinde sıkışırken, annesi Sıddıka Bilir ve Fidan Bilir de yaralandı.

Otomobil sürücüsü yarım saat süren müdahale ile kurtarılabildi

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan M.B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabası ile M. B. otomobilden çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Feci kazadan yaralı kurtulan kadın hayatını kaybetti

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sıdıka Bilir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Sıddıka Bilir'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Çamlıdere ilçesine nakledildi. M. B. isimli vatandaş ise tedavisinin ardından taburcu edilirken, Fidan Bilir'in Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

TEM'deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
TEM'deki feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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