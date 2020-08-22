TEM'DEKİ DÜĞÜN KONVOYUNDA CAMDAN SARKARAK DANS EDEN KİŞİLERE CEZA
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TEM'DEKİ DÜĞÜN KONVOYUNDA CAMDAN SARKARAK DANS EDEN KİŞİLERE CEZA

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı.

22.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:31

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkarak, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından yakalandı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkiinde düğün konvoyundaki otomobillerin camlarından sarkan kişiler, birbirlerinin elini tuttu ve dans etti. Trafikte arkalarında seyreden bir başka otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hızla giden otomobilden sarkarak dans eden gençlerin tehlikeli eğlencesi, sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan kişiler sivil trafik polisi ekipleri tarafından tespit edildi ve idari para cezası uygulandı.

3 BİN 833 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, görüntülere yansıyan otomobil ve sürücülerini tespit etti. Polis, araç sürücüsü E.B.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 2 bin 473 lira, 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi' maddesinden bin 228 lira, 'sürücülerin saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmesi' maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 3 bin 833 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan aracın camından sarkan F.A. ve Ö.E.S.'ye 'emniyet kemeri kullanmamak' maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü E.B. adli işlem uygulanmak üzere Çakmak Polis Merkezine teslim edildi.

TEM'DEKİ DÜĞÜN KONVOYUNDA CAMDAN SARKARAK DANS EDEN KİŞİLERE CEZA

Kaynak: DHA

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