TEM'deki bayram yoğunluğu azaldı TEM'deki bayram yoğunluğu azaldı Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk azaldı.

TEM'deki bayram yoğunluğu azaldı

KOCAELİ - Kurban Bayramını memleketlerinde ya da tatil yaparak geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk azaldı.

Kurban Bayramını nedeni ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk sabah saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu'nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında dün öğlen saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Gece saatlerinde artan yoğunluk sabah saatlerinde ise azalmaya başladı. Otoyoldaki yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

D100 Karayolu'nda ise İzmit kesiminde ara ara yoğunluk yaşanıyor. D100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Kaynak: İHA