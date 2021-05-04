TEM'deki aracın tabanından 139 kilo 350 gram eroin çıktı
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TEM'deki aracın tabanından 139 kilo 350 gram eroin çıktı

TEM'deki aracın tabanından 139 kilo 350 gram eroin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Narkotik polisleri, bir aracı takibe aldı. TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durdurulan araçta Narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramalarda, aracın tabanına zula edilmiş halde 139 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyon ise Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

TEM'deki aracın tabanından 139 kilo 350 gram eroin çıktı
TEM'deki aracın tabanından 139 kilo 350 gram eroin çıktı
TEM'deki aracın tabanından 139 kilo 350 gram eroin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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