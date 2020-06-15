TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı -Kaza yapan araca yardım etmek için duran aile ölümden döndü -4 aracın kaza yaptığı otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu Bolu'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile yardım etmek için duranların aracına aynı yönde ilerleyen...

15.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:40

TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

-Kaza yapan araca yardım etmek için duran aile ölümden döndü

-4 aracın kaza yaptığı otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu

BOLU - Bolu'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobile yardım etmek için duranların aracına aynı yönde ilerleyen 2 otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 15.45 sıralarında TEM Otoyolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Aykut Ocakçı idaresindeki 34 VH 833 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza yapan aracı gören ve yardım etmek isteyen 07 AFE 434 plakalı araç sürücüsü Ali Doğan, kızı Asiye Miray ve eşi Meryem'i otomobilde bırakarak aşağı indi.

Ali Doğan'ın kaza yapan araç sürücüsü Aykut Ocakçı'ya yardım ettiği sırada, arkadan gelen Muhammet Cotuk idaresindeki 27 APY 99 plakalı araç ile Gökhan Gulkal yönetimindeki 61 EU 632 plakalı otomobil çarpıştı. Daha sonra kaza yapan otomobiller içinde 7 yaşındaki Asiye Miray Doğan ve annesinin olduğu otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Aykut Ocakçı ile 07 AFE 434 plakalı araçta bulunan Meryem Doğan, Asya Miray Doğan ile 61 EU 632 plakalı araçtaki Neriman Reyhan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Annesinin yanından ayrılmadı

Kazayı hafif şekilde yaralı olarak atlatan Asiye Doğan (7), sedyeye konulan annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Annesinin başında ağlayan küçük kızı olay yerinde bulunan polis ekipleri teselli etti. Asiye Doğan, annesinin konulduğu ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

Kazanın şokuyla bayıldı

Kaza sırasında aracında bulunmayan Ali Doğan, eşi ve kızının yaşadıklarına dayanamayarak fenalık geçirerek bayıldı. Sağlık ekipleri tarafından kendisine getirilen Doğan, dakikalarca arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Kazanın ardından kısa süreliğine kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Yol üzerinde bulunan aracın ekipler tarafından yoldan çekilmesiyle trafik 2 şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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