TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için duran araca, aynı yönde ilerleyen iki araç çarptı.

TEM'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
15.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:36

Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan TEM Otoyolu'nda kaza yapan otomobildekilere yardım etmek için duran araca, aynı yönde ilerleyen iki araç çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada trafiğe kapanan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 15.45 sıralarında TEM Otoyolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine giden Aykut Ocakçı idaresindeki 34 VH 833 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Kaza yapan aracı görerek yardım etmek isteyen 07 AFE 434 plakalı aracın sürücüsü Ali Doğan, kızı Asiye Miray ve eşi Meryem'i otomobilde bırakarak aşağı indi. Ali Doğan kaza yapan sürücü Aykut Ocakçı'ya yardım ettiği sırada, arkadan gelen Muhammet Cotuk idaresindeki 27 APY 99 plakalı araç ile Gökhan Gulkal yönetimindeki 61 EU 632 plakalı otomobil çarpıştı. Daha sonra kaza yapan otomobiller, içinde 7 yaşındaki Asiye Miray Doğan ve annesinin olduğu otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Aykut Ocakçı ile 07 AFE 434 plakalı araçta bulunan Meryem Doğan, Asya Miray Doğan ile 61 EU 632 plakalı araçtaki Neriman Reyhan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Annesinin yanından ayrılmadı

Kazayı hafif şekilde yaralı olarak atlatan 7 yaşındaki Asiye Doğan, sedyeye konulan annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Annesinin başında ağlayan küçük kızı olay yerinde bulunan polis ekipleri teselli etti. Asiye Doğan, annesinin konulduğu ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.

Kaza sırasında aracında bulunmayan Ali Doğan ise eşi ve kızının yaşadıklarına dayanamayarak fenalık geçirip bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen Doğan, dakikalarca arkadaşına sarılarak gözyaşı döktü. Kazanın ardından kısa süreliğine kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yol üzerinde bulunan aracın ekipler tarafından yoldan çekilmesiyle trafik iki şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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