TEM'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine girdi, 2 Kişi Yaralandı
TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy kavşağında 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı.
5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy kavşağında 5 araç birbirine girdi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken bölgede yoğun trafik oluştu.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.
YORUMLAR