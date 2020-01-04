TEM'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı

04.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:57

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Zincirleme kaza saat 10.30 sıralarında TEM Mahmutbey-Ankara istikametinde İkitelli Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre 34 JS 2137 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken yavaşlayınca zincirleme kaza meydana geldi. Sol şeritte meydana gelen kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Ambulansa alınan çocuğa ilk müdahale yapılarak hastaneye götürüldü. Kazada bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Hareket ettirilemeyen araçlar için olay yerine çekici çağrıldı. Araçlar çekilirken güvenlik nedeni ile TEM Ankara istikametinde trafik bir süre tamamen durduruldu. Kazaya karışan 7 aracın çekilmesinin ardından yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA