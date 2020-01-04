Tem'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı aktüel
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Tem'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı aktüel

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) aktüelSerdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

04.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:52

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) aktüel

Serdar ALTINTEPE - - TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tem'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı aktüel
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