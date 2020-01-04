Tem'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı aktüel
TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) aktüelSerdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (2) aktüel
Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.