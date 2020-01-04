TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; 7 ARAÇ KARIŞTI, YOL TRAFİĞE KAPANDI (1)
TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
04.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:16
TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.
Görüntü Dökümü:---------
-kazadan görüntüler
Kaynak: DHA