TEM'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı (1)
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TEM'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı (1)

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

04.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:16
TEM'de zincirleme kaza; 7 araç karıştı, yol trafiğe kapandı (1)

TEM Otoyolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii istikametinde meydana geldi.  7 aracın karıştığı trafik kazasında bir çocuk hafif yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM  otoyolu Ankara istikametine bir süre trafiğe kapatıldı.


Kaynak: DHA
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