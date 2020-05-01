TEM'de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23: 00 sıralarında TEM otoyolu Levent mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hızla seyreden bir araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 3 araçtan birisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridinde duran diğer 2 araçta kazaya karıştı. Kazaya sebebiyet veren seyir halindeki araç çarpmaının etkisiyle takla attı. Zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz halen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA