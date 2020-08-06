TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
06.08.2020 07:12 | Son Güncelleme: 06.08.2020 07:15

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM otoyolu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeyken trafiğin yoğunlaşması nedeni ile yavaşlayan Erol Ü. idaresindeki 34 EVP 35 plakalı Hyundai marka otomobil, Hidayet T. idaresindeki 05 EA 530 plakalı Ford marka kamyon ve Ali B. yönetimindeki 34 BP 1911 plakalı kamyonete sürücüsü öğrenilemeyen b15 DK 878 plakalı kamyon çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen kamyonet içerisinde bulunan sürücüsü Ali B. ile aynı aileden olduğu öğrenilen Emine B. yaralanırken, Serhat Bilgiç (27) hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler kamyonet içerisinde sıkışan yaralıları ve Serhat Bilgiç'in cenazesini çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kısa süre sonra araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Serhat Bilgiç'in cenazesi ise ekipler tarafından yapılan yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahale ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Serhat Bilgiç'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlandı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol havadan görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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