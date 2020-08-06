TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
06.08.2020 00:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada hurdaya dönen kamyonette sıkışan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM otoyolu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeyken trafiğin yoğunlaşması nedeni ile yavaşlayan Erol Ü. idaresindeki 34 EVP 35 plakalı Hyundai marka otomobil, Hidayet T. idaresindeki 05 EA 530 plakalı Ford marka kamyon ve Ali B. yönetimindeki 34 BP 1911 plakalı kamyonete sürücüsü öğrenilemeyen b15 DK 878 plakalı kamyon çarptı. Kazada kullanılmaz hale gelen kamyonet içerisinde bulunan sürücüsü Ali B. ile aynı aileden olduğu öğrenilen Emine B. yaralanırken, Serhat Bilgiç (27) hayatını kaybetti.

Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler kamyonet içerisinde sıkışan yaralıları ve Serhat Bilgiç'in cenazesini çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kısa süre sonra araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Araçtan çıkartılan cenaze morga kaldırıldı

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Serhat Bilgiç'in cenazesi ise ekipler tarafından yapılan yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahale ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen polis ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Serhat Bilgiç'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten sağlandı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol havadan görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı Teknoloji
Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Dünya
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Beyrut limanındaki patlama, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı zor durumda bırakabilir
Beyrut limanındaki patlama, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ı zor durumda bırakabilir
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Demir Ümit Dündar Murat Kurum Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Yeşim Salkım Merve Boluğur
Spor Arda Turan Erol Bulut Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: TEM'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 00:20:00. #1.15#
title