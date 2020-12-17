Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü

17.12.2020 08:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:16

Son dakika gündem haberine göre Sultanbeyli TEM otoyolu üzerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya panelvan aracın çarpmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti.

Sultanbeyli TEM otoyolu üzerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya panelvan aracın çarpmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti. Olayı izlemek isteyen sürücüler ise trafik akışını durdurarak kilometrelerce TEM otoyolunda kuyruk oluşturdular.

Kaza sabah saatlerinde Sultanbeyli TEM otoyolu Mecidiye mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 DAR 693 plakalı Osman G. idaresindeki panelvan araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce havaya yükselerek yere düşerek feci şekilde can verdi. Diğer sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan sürücü Osman G. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hayatını kaybeden Mustafa K. cenaze aracına koyularak Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerini izlemek isteyen sürücüler trafik akışını durdurarak TEM otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Yolun karşısına geçen yaşlı adama araba çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Nilgün Belgün Mustafa Sandal Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Özgür Yankaya Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Milli Adana Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:26:21. #1.15#
title