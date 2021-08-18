Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Yerel

Son dakika haber... - TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Yolu otobüsünde 1 kilo 48 gram bonzai ile 400 adet hap yakalandı Bolu TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu ile 400 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

- TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yolu otobüsünde 1 kilo 48 gram bonzai ile 400 adet hap yakalandı

BOLU - Bolu TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu ile 400 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsündeki bir yolcunun uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen yolcu otobüsü TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen yolcu E.G.'nin valizinde yapılan aramada 1 kilo 48 gram bonzai ile 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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