Son dakika! TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber... - TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Yolu otobüsünde 1 kilo 48 gram bonzai ile 400 adet hap yakalandı Bolu TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 48 gram sentetik uyuşturucu ile 400 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.