TEM'de yolcu otobüsü ile çarpışan tır devrildi: 3 yaralı - Haberler
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TEM'de yolcu otobüsü ile çarpışan tır devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de yolcu otobüsü ile çarpışan tır devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpışan tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu D-100 bağlantı yolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 COE 080 plakalı tır ile A.İ. yönetimindeki 58 YE 234 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tır devrilerek yan yattı. Kazada tır şoförü, tırın yedek şoförü K.K. ve otobüste muavin olarak bulunan G.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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