TEM'de yolcu otobüsü devrildi
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TEM'de yolcu otobüsü devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi.

TEM'de yolcu otobüsü devrildi
05.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:56

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Akara istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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