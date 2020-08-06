TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı
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TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde İstanbul-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan bir seyahat firmasına ait midibüs, kamyona arkadan çarptı.

TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yaralı
06.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:20

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde İstanbul-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan bir seyahat firmasına ait midibüs, kamyona arkadan çarptı. Kazada adeta bir kağıt gibi ezilen midibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T. idaresindeki 34 ZU 3581 plakalı İstanbul-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, aynı istikamette seyir halinde olan farklı bir aracın sıkıştırması sonucu önünde seyir halinde olan Savaş G. yönetimindeki 26 ZD 535 plakalı kamyona arkadan çarptı. Midibüsün kamyona ok gibi saplandığı kazada midibüste bulunan 7 yolcudan 4'ü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede bir süre oluşan trafik yoğunluğu ise çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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