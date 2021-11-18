TEM'DE YOL KESTİ

ATAŞEHİR, Tem Otoyolu'nda başka bir sürücüyle tartışan kişi, makas atıp, yol kesti. Tehlikeli anlar, başka bir araçta bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddialara göre; beyaz renkli otomobilin sürücüsü makas atarak ilerledi. Otomobil sürücüsü, önünde giden başka otomobil sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma sonrasında makas atan sürücü, otomobili bir anda tartıştığı sürücünün önüne kırmasıyla trafiği tehlikeye soktu. O anlar başka bir otomobil içerisindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşanan olay sonrası trafiği tehlikeye sokan sürücünün yoluna devam ettiği görüldü.