TEM'de Yol Kenarında Lastik Değiştiren Cipe TIR Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya TEM Otoyolu Sapanca gişeler mevkiinde patlayan lastiklerini değiştirmeye çalışan 4 kişilik ailenin olduğu lüks cipe TIR'ın çarpması sonucunda cipin içinden fırlayan 61 yaşındaki kadın hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

ARABANIN TEKERLEĞİ PATLAYINCA DEĞİŞTİRMEK İÇİN DURDULAR

Kaza 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya kesimi, Ankara istikameti Sapanca gişelerine 4 km kala meydana geldi. Selçuk Demir idaresindeki lüks cipin lastiği seyir halindeyken patladı. Bunun üzerine aracı emniyet şeridine çeken sürücü Selçuk Demir, yedek lastiği takmak için aracından indi.

O SIRADA TIR, OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPIP 30 METRE SÜRÜKLEDİ

Yedek lastiği aracından indiren Demir, patlayan lastiği sökmek istediği esnada arkadan hızla gelen Murat Y. idaresindeki TIR'da karanlıkta görmediği cipe arakadan çarparak 30 metre sürükledi.

ARAÇTAKİ YAŞLI KADIN CAMDAN FIRLAYARAK ÖLDÜ, KOCASI YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan sürücünün annesi Kayahanım Demir (61), camdan dışarı fırlayarak cip ile demir bariyerlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

Eşi Bedrettin Demir'in de yaralandığı kazada ise sürücü Selçuk Demir ve eşi yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILIRKEN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaralı Bedrettin Demir'i araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada olay yerinde yaşamını yitiren Kayahanım Demir'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.