TEM'de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi TEM'de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

TEM'de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri'den İstanbul'a giden Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Aracı durduran sürücü durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.

Ekipler tarafından yolda yapılan çalışmaların ardından otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlatırken, yolcular ise başka bir araçla sevk edildi.

Kaynak: İHA