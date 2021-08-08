Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
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Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu 5 ayrı kazada 12 kişi yaralandı Etkili olan sağanak yağış, TEM Otoyolu Düzce geçişinde kazalara sebep oldu.

Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu

5 ayrı kazada 12 kişi yaralandı

DÜZCE - Etkili olan sağanak yağış, TEM Otoyolu Düzce geçişinde kazalara sebep oldu. 5 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarına 15 araç karışırken, 12 kişi de yaralandı.

Düzce'de sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Özellikle TEM otoyolu Düzce geçişinde etkili olan sağanak, beraberinde kazaları da getirdi. TEM otoyolu İstanbul istikametinde tır, kamyon, otobüs ve otomobillerin karıştığı 5 ayrı trafik kazası gerçekleşti. İlk kaza TEM otoyolu İstanbul İstikameti Büyük Melen köprüsü üzerinde meydana geldi. 3 aracın çarpıştığı kazanın ardından trafik yavaşladı. Otobüs, kamyon ve otomobillerin çarpıştığı 4 farklı kaza daha meydana geldi. Kazalarda 15 araç birbirine girerken, 12 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce ve Sakarya'da ki hastanelere kaldırıldı. Kazalar sebebiyle uzun süre tek şeritten verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis ve jandarma ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlattı.

Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu
Sağanak yağış TEM'de kazalara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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