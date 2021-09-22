TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Yerel

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 41 gram metanfetaminle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin Tem Otoyolu'nda yaptıkları operasyonda 41 gram metanfetaminle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere paketler halinde gizlenmiş 41 gram metanfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan T. M ve H.M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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Haber: TEM'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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