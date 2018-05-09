TEM'de Tutanak Tutan Sürücülerin Arasına Otomobil Daldı: 1'i Ağır, 2 Yaralı

TEM'de Tutanak Tutan Sürücülerin Arasına Otomobil Daldı: 1'i Ağır, 2 Yaralı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde kaza yapan üç otomobil sürücüsü tutanak tutarken, araçlara arkadan gelen otomobil çarptı. Sürücülerden biri, araç altında kalarak ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan üç araç sahibi tutanak tuttuğu sırada araçlara arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İkinci kaza ile birlikte toplam 4 aracın karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

TUTANAK TUTAN SÜRÜCÜLERİN ARASINA OTOMOBİL DALDI

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Edirne yönünde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 SN 116 plakalı kamyonet, 34 TAJ 02 plakalı taksi ile 34 YN 1728 plakalı minibüs kaza yaptı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlarını emniyet şeridine çeken sürücüler kaza tutanağı tuttukları sırada 34 HL 9008 plakalı hafif ticari sürücülere çarptı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ARAÇ ALTINDA KALARAK SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR (12)

  • AKP:
    Akpye oy verin dolar euro alsın başını gitsin her şeye zam gelsin cari açık rekor üstüne rekor kırsın. Din ile millet koyun gibi uyutulsun.
    Cevap Yaz 1 15 Yayından Kaldır
    CHP: chp ye oy verınkı donunuza kadar soysun sızı, yapılan yatırımların hepsı iptal olsun, 3-5 seneye ımf nın kucagına oturtsunlar mılletı, pkk feto abd sıyonıstler masonlar daha rahat yonetsınler ulkeyı, , kendı ülkemızde tekrardan paryalıga hazır olun
    2 2 Yayından Kaldır
    CHP: CHP YE OY VERİN KİLİSE YAPTIRACAKLAR DİN İLE DEVLET İŞLERİ AYRILACAK MÜSLÜMAN BİLE OLSANIZ KİLİSELEREDE GİDE BİLECEKSİNİZ OY VERİN DİNDAR ARKADAŞLAR
    3 3 Yayından Kaldır
    CHP: CHP YE VERİRSENİZ OYLARINIZI EURO VE DOLAR ÜLKEMİZDE GEÇERSİZ OLACAK TAMAMEN KALKACAK OY VERİN
    2 4 Yayından Kaldır
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