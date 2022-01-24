DÜZCE (İHA) - TEM'de trafik Bolu Tüneli'nden Düzce'ye ulaştı

- Yaklaşık 17 kilometrelik sonu görünmeyen araç kuyruğu

- Yolda kalan vatandaşların çoğu kontak kapattı

DÜZCE - Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinde çoğu sürücü kontak kapatırken, bölgede yolu açmak için çalışmalar sürüyor.

Etkisini gösteren ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle yol sabahtan bu yana çok kez trafiğe kapatıldı. Kısa süren müdahalelerin ardından TEM otoyolu trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde Düzce-Bolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi. Bolu Tüneli'nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.

Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların da çoğu çareyi uyumakta buldu. Ekipler ise ulaşımın tekrardan açılması için tüm mücadelelerini sürdürüyor.

3 saattir burada bekliyoruz

İstanbul'dan yola çıkan Murat Görücü, "İstanbul'dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı'na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz" dedi.

Bolu Tüneli'ne yaklaşık 17 kilometre var

Kamyon şoförü Ömer Memiş, "Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00'dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur" diye konuştu.

Akşam 19.00'da otobüse bindik gece saat 3 oldu

Trabzon'a gitmek için Sakarya'dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, "Trabzon'da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00'da bindik otobüse ve 20.30'da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Madem bu yollar kapanacaktı, bu insanları buraya niye sokuyorsun ki, sokma otobana. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7'de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz" şeklinde konuştu.

8 saattir bu yol kapalı, mağduruz

Yolcu Uğur Şahin ise, "Otobüsle Trabzon'a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli'ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz" ifadelerini kullandı.