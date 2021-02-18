Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
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Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza

18.02.2021 08:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:25
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza

Son dakika haberi... KAĞITHANE TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne hafif ticari araç çarptı.

KAĞITHANE TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Aslantepe Mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişiden biri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı. Kaza yapan otobüste bulunan çevik kuvvet personeli de başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.


Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza
Son dakika haber... TEM'de trafiği kilitleyen kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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