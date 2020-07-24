TEM'de, tırla çarpışan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı TEM'de, tırla çarpışan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı Hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Bolu TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra bariyerlere vurarak hurdaya dönen kamyon sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM'de, tırla çarpışan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

BOLU - Bolu TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen tıra çarptıktan sonra bariyerlere vurarak hurdaya dönen kamyon sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Burhan A. idaresindeki 45 PA 4479 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Gedikli yönetimindeki 46 PA 439 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, hurdaya dönen kamyonda ağır yaralanan sürücü aracın içinde sıkıştı.

azayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kamyonda sıkışan sürücü yaklaşık 45 dakika süren çalışma ile kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA