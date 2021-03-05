TEM'de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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TEM'de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Kırımlı idaresindeki Renault marka 44 FR 870 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Muharrem Ari yönetimindeki 34 BSS 180 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Ümmühan Kırımlı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ümmühan Kırımlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM