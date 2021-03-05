Son dakika haberleri... TEM'de tır yangını kısa sürede söndürüldü

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TEM'de tır yangını kısa sürede söndürüldü

Yangın nedeniyle TEM otoyolu çift şeritten verildi

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce kesiminde balatalarından tutuşan tuz yüklü tırın lastikleri yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan G. idaresindeki MAN marka 35 NCU 27 plakalı tırın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, yolun kenarına çektiği tırın dorse kısmında çıkan yangını söndürmek istedi. Yangını gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu Dağı Tüneli Yangın müdahale ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında maddi hasar meydana gelirken tuzların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeni ile TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım tır kaldırılıncaya kadar çift şeritten sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ