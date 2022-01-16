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TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2'nci el araçları taşıyan tırda yangın çıktı.

SAKARYA (İHA) - Tem Otoyolu Sakarya geçişinde 2'nci el araçları taşıyan tırda yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tır ile dorsesinde taşıdığı 4 araç küle döndü. Araçların alev alev yandığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yangın, sabah saat 08.40 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A. idaresindeki 2'nci el araçları taşıyan 38 ADU 933 plakalı Ford marka tırın çekici kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tırı sardı. Tırın 38 ADU 937 plakalı dorse kısmında bulunan araçlara da alevler sıçradı. Kısa sürede tır ve arkasındaki 2'nci el araçlar alev topuna döndü. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrasında tır ve arkasında taşıdığı 4 adet araç adeta küle döndü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, yangın ve patlama anları ise bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2'nci el araçları taşıyan tırda yangın çıktı.

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