TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSADI
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TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSADI

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

07.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:18
TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSADI

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.  Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan çıkan TIR ekiplerin çalışmalarıyla yoldan kaldırıldı. Trafik  normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

---------------Olay yerinden görüntüler

 


Kaynak: DHA
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