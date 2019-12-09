Tem'de tır kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tem'de tır kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHATEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti.

09.12.2019 07:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 07:20
Tem'de tır kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamera: Alper KORKMAZ/ DHA

TEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Tem'de tır kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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