Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)
ULAŞIMA AÇILDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı.
06.09.2019 15:41
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı. Çevreye saçılan su paketlerinin temizlenmesinin ardından yol, saat 15.00 sıralarında, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA