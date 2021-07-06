TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı
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TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve Sapanca Gişeleri kavşağında yol ayrımında kontrolden çıkan 45 yaşındaki Fatih Kılıç idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari taksi bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere ok gibi saplandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada, sürücü Fatih Kılıç ile Irak uyruklu 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al Zuhaırı olay yerinde hayatını kaybetti. 6 yaşındaki Ayat Hussein Abdulraheem, 9 yaşındaki Yousıf Husseyin Abdulraheem, 9 yaşındaki Abdulraheem Mohmood, 23 yaşındaki Taleeah Saleem Raheem Asakra ile 27 yaşındaki Rıyam Omar İbrahim ise yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf Ersoy/İHA)

TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı
TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı
TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı
TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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