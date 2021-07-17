TEM'de tatilci yoğunluğu
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TEM'de tatilci yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Haberler | Güncel

TEM'de tatilci yoğunluğu Sakarya TEM Otoyolunda durma noktasına gelen bayram trafiği havadan görüntülendi Trafiği görün vatandaşlar tatilciler için böyle dua etti: "Böyle bir trafik yoğunluğu görmedim, Allah yardımcıları olsun" Kurban Bayramı'nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek...

TEM'de tatilci yoğunluğu

Sakarya TEM Otoyolunda durma noktasına gelen bayram trafiği havadan görüntülendi

Trafiği görün vatandaşlar tatilciler için böyle dua etti: "Böyle bir trafik yoğunluğu görmedim, Allah yardımcıları olsun"

SAKARYA - Kurban Bayramı'nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya kesiminde trafikte yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolunda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolunun Sakarya kesiminde de oluşan yoğunluk kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına gelen otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken bazı sürücüler ise emniyet şeridini kullanıyor. Otoyoldaki trafik yoğunluğunun havadan da görüntülenirken trafiğin gün içinde de devam etmesi bekleniyor. TEM Otoyolunun geçtiği bölgede oturan Reşat Özdemir ise bu zamana kadar otoyolun bu denli trafik yoğunluğunu görmediğini ve şaşkına uğradığını belirtti.

Ben 55 yaşındayım ve böyle bir trafik yoğunluğu görmedim

TEM Otoyolunun geçtiği bölgede oturan Reşat Özdemir, "Yollarımız dolmuş durumda ben 55 yaşındayım ve böyle bir trafik yoğunluğu görmedim. Pandemi kısıtlamaları kalktıktan sonra insanlar bir an önce gitmek istiyor memleketine, tatile Ankara istikameti kilitlenmiş bir durumda Allah yardımcıları olsun" dedi.

TEM'de tatilci yoğunluğu
TEM'de tatilci yoğunluğu
TEM'de tatilci yoğunluğu
TEM'de tatilci yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya

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