TEM'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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TEM'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

TEM'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Zeki Türk idaresindeki 34 GZ 2394 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından dumanlar yükseldiğini gören Zeki Türk, otomobili emniyet şeridine çektikten sonra ailesiyle birlikte aşağı indi.

Türk'ün ihbarı üzerine olay yerine Bolu Tüneli Yangına İlk Müdahale ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın ön kısmında çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ön kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. - BOLU

TEM'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
TEM'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
TEM'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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