TEM'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

TEM'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı TEM'de alevlere teslim olan tır dorsesi küle döndü Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yanan tırın seramik yüklü dorsesi, kullanılmaz hale geldi.

TEM'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

TEM'de alevlere teslim olan tır dorsesi küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yanan tırın seramik yüklü dorsesi, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seramik malzeme yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu. Dorsede çıkan yangını fark eden tır sürücüsü, emniyet şeridinde durarak, tırı dorseden ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi zerinden sağlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi. Dorsenin vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yıldır