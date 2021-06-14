TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
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TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı.

TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt gişeleri seyir halinde olan kamyonetten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonet alev alırken, sürücü aracı durdurdu. Otoyolun ortasında alev topuna dönen kamyonet o esnada yoldan geçen diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otoyolda yangından dolayı kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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