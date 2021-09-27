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TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

Bolu TEM Otoyolu'nda önceki gece araçlarının patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada kamyonetin çarptığı şahıs olay yerinde, kardeşi ise hastanede hayatını kaybetti.

YENİÇAĞA, BOLU (İHA) - Bolu Tem Otoyolu'nda önceki gece araçlarının patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada kamyonetin çarptığı şahıs olay yerinde, kardeşi ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir eden İsrafil Kenar yönetimindeki 02 AAG 115 plakalı Ford marka hafif ticari aracın sol arka lastiği patladı. Sürücü ile kardeşi Ayhan Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Ertuğrul K. yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastiği değiştirdikleri sırada İsrafil Kenar ve Ertuğrul Kenar kardeşlere çarptı. Kazada İsrafil Kenar olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonetin çarptığı Ayhan Kenar ağır yaralandı. Kaza olduğu sırada hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayhan Kenar da dün gece hastanede hayatını kaybetti. Kenar kardeşler, memleketleri Trabzon'da kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kenar kardeşlere çarpan kamyonet sürücüsü Ertuğrul K. ise gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ertuğrul K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü

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Haber: TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler öldü - Haberler
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