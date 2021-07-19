TEM'de park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
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TEM'de park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı

TEM'de park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan araç takla attı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan araç takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişelerine 2 kilometre kala Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Yurdagül T. idaresindeki 41 AAY 854 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halindeki Murat E.'ye ait 67 AAC 450 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Yurdagül T. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selçuk Akyol/İHA)

TEM'de park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
TEM'de park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
TEM'de park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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