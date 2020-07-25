TEM'de otomobilin çarptığı yaya öldü (1) ESENYURT TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası belirsiz bir otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.



- İstanbul ESENYURT TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası belirsiz bir otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kaçarak uzaklaştı. Ankara istikametinde tek şeritten veren trafikte yoğunluk oluştu.- İstanbul Kaynak: DHA