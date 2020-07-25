TEM'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ (1) Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAEsenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası belirsiz bir otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikametinde plakası belirsiz bir otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü kaçarak uzaklaştı. Ankara istikametinde tek şeritten veren trafikte yoğunluk oluştu. Kaynak: DHA