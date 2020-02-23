TEM'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

23.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:47

TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza 20.30 saatlerinde TEM otoyolu Sultanbeyli mevkinde meydana geldi. TEM otoyolundan Ankara istikametine giden N.F. yönetimindeki 48 ST 142 plakalı otomobil, Sultanbeyli mevkisinde karşıya geçmeye çalışan H.S.'ye (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.S. yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, ağır yaralanan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. H.S.'nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırılırken, sürücü N.F. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA