TEM'de otomobil yolcu otobüsüne arkadan çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobilin yolcu otobüsüne arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra A. idaresindeki

34 RJ 5024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle önce Ali B. idaresindeki 63 AS 449 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne, ardından da sağ şeritte bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşlemlerin ardından otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Şoför Ali B. ise otomobilde bulunan anne ve kızlarını otobüse alarak, gidecekleri yere bıraktı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı