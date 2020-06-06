TEM'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 kişi yaralandı
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TEM'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

TEM'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 kişi yaralandı
06.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:50

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza Pozantı-Tarsus TEM otoyolu Damlama Mahallesi Pelit Taşpınar Tesisine 500 metre kala yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pozantı Tarsus istikametine seyir eden Aycan Yıldırım (48) yönetimindeki 01 ACN 18 plakalı otomobil, önünde seyir eden Mükremin Ç. idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra çarptı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Gazi Sevenol, Şencan Yıldırım Gürnar, Sevcan Sevenol hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Kazadan dolayı TEM otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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